قال الداعية الحبيب علي الجفري، إن هؤلاء الإرهابيين باعوا عقولهم وألغوها متسائلًا عن مدى اقتناع هؤلاء بالدخول للجنة عن طريق الانتحار، وقتل الأبرياء وتخريب الأوطان.

وحكى الجفري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" موقف لشاب من صعيد مصر الذي وصفه بأنه "مخزن القيم" قابل أحد هؤلاء المدعين أنهم رجال دين والدين منهم براء، وقال له أعرض عليك دخول الجنة بضغطة زر و70 حورية من الجنة تستقبلك وتغفر ذنوبك كلها ولن تشعر بالألم مجرد قرصة نحلة أو نملة.

وأضاف الجفري أن الشاب الصعيدي رد على الإرهابي قائلًا: "والله يا عم الشيخ يعني أدوس الزر وأبقى في الجنة؟ قاله تبقى في الجنة.. قاله خلاص آمين.. قاله يعني خلاص نرتب العملية.. قاله آه رتبها.. قاله نرتبها الأسبوع الجاي.. قاله لا ميصحش يا مولانا.. قاله ليه وهي دي تيجي أدخل الجنة قبلك؟ تلاتة بالله العظيم طلاق تلاتة مانا داخلها قبل ما تدخلها أنت العملية الأولى وأنا أجي بعدك على طول".

ووصف الجفري هذا الشاب بأنه إنسان بسيط ولكنه استخدم عقله مع هؤلاء ولم يلغه.