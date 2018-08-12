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مآسي المقدسيات مع أطفالهن الأسرى

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سلفي يطالب حلا شيحة بالعودة للنقاب: خذلت جمهورا كبيرا من الفتيات

سلفي يطالب حلا شيحة بالعودة للنقاب: خذلت جمهورا كبيرا من الفتيات

العسيلي في حفل كامل العدد لليوم الثاني على التوالي في الساحل الشمالي

العسيلي في حفل كامل العدد لليوم الثاني على التوالي في الساحل الشمالي

بالفيديو| "جمعة" يستنكر ما أشيع عن وجود فساد في تعيينات "الأوقاف"

بالفيديو| "جمعة" يستنكر ما أشيع عن وجود فساد في تعيينات "الأوقاف"

والد حلا شيحة مهاجما الصاوي: "لماذا لم يبكِ على شهداء الروضة؟"

والد حلا شيحة مهاجما الصاوي: "لماذا لم يبكِ على شهداء الروضة؟"

المشرف على قناطر أسيوط: المشروع يوفر المياه لري مليون و650 ألف فدان

المشرف على قناطر أسيوط: المشروع يوفر المياه لري مليون و650 ألف فدان

محامي أشعياء المقاري يكشف سبب انسحابه: "مستحيل أشارك في إسالة دم"

محامي أشعياء المقاري يكشف سبب انسحابه: "مستحيل أشارك في إسالة دم"

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حلا شيحة عن الداعية أميرة عزت: "مكلمتهاش إلا مرتين بس.. ومكناش صحاب"

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