رئيس قسم الحوادث بـ"الوطن" يكشف تفاصيل جديدة عن انتحاري كنيسة مسطرد

كشف الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مساعد رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس قسم الحوادث، تفاصيل جديدة حول الانتحاري الذي فجَّر نفسه في محيط كنيسة العذراء بمسطرد.

وأضاف عبدالراضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الشخص الانتحاري عُثر بملابسه على بطاقة باسم محمد علي مصطفى، مواليد 1989، وكارنيه له كعامل بشركة بترول.

وأوضح عبدالراضي أنه جارٍ فحص البطاقة والكارنيه وغيرهما، للتأكد من مدى صحتهما من عدمه، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية ستصدر بيانا كاملا عن الواقعة غدًا.

ولفت رئيس قسم الحوادث بجريدة "الوطن" إلى أن الإرهابي فشل في المرور عبر الحواجز الأمنية التي وضعتها الأجهزة الأمنية أمام الكنيسة وأنه فجر نفسه على الكوبري في مسافة تبعد 250 مترا تقريبا عن الكنيسة.

وتوقع عبدالراضي أنه تم تجهيز الانتحاري في مكان قريب جدًا من مسطرد، وأن تحريات الأمن الوطني ستكشف مزيدا من التفاصيل قريبًا.