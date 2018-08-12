بالفيديو| "جمعة" يستنكر ما أشيع عن وجود فساد في تعيينات "الأوقاف"

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه أغلق أبواب الفساد وواجه أكثر من 1200 قضية عندما أغلق هذا الباب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هذه القضايا قوبلت بالرفض وصدر حكم محكمة القضاء الإداري أن وزارة الأوقاف كانت أول وزارة تضع النص الدستوري في تكافؤ الفرص وقصر التعيين بالمسابقات ولم نسمح بضم أي زاوية للعمالة.

وعلق جمعة على ما ذكره أحد الصحفيين عن وجود فساد بوزارة الأوقاف، خاصة في التعيينات، مطالبًا من لديه أي دليل على تعيين أحد مقابل أموال في وزارة الأوقاف أن يذهب بالدليل للنيابة العامة.

ووصف جمعة هذه الاتهامات بأنها خوض في أعراض رجال الأوقاف، مطالبًا من دفع أموالا مقابل التعيين في وزارة الأوقاف أن يتقدم ببلاغ للنيابة العامة وأن الوزارة ستحقق في هذا الأمر.