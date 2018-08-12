"الأوقاف": لا أحد ينكأ جراح "الإخوان" وأقسى عليهم من مختار جمعة

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن زوجة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ونجله أدوا فريضة الحج أواخر عام 2014.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" أن هذه الصيحات كانت تخرج قرب كل تعديل وزاري، مشيرًا إلى أن زوجته السيدة فاتن شريف وابنه وابنته حجوا على نفقته الخاصة والإيصالات الخاصة بذلك موجودة وأن الوزير أرسل الإيصال للجريدة التي قالت ذلك.

وتابع: "مستحيل كما أنني أسمعك وتسمعني ومعالي الوزير مستحيل يجرؤ على هذا الأمر لأنه يعلم حرمة المال العام وحرمة المحسوبية".

وأوضح طايع أن الإخوان يستغلون ذلك لمهاجمة الوزير قائلًا: "لا يمكن أبدًا أن يكون هناك أحد في مصر قاسيا على الإخوان وينكأ الجراح مع الإخوان، قدر ما ينكأ الجراح مختار جمعة".