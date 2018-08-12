"عبدالمسيح" عن حلا شيحة: "لبست حجاب أو خلعته مش هتزيد الإسلام في شيء"

وقعت مشادة بين الداعية السلفي سامح عبدالحميد حسونة والشيخ مظهر شاهين بسبب خلع الفنانة حلا شيحة للنقاب، وذلك خلال لقائهما في حلقة السبت من برنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" مع الإعلامي وائل الإبراشي.

ووقعت مشادة كلامية اتهم خلالها عبدالحميد الشيخ مظهر شاهين بأنه صنيعة الإخوان والكنيسة وأنه تعاون مع الإخوان وأن الجماعة الإرهابية هي التي ساهمت في ظهوره.

وأثناء الحلقة تلقى الإعلامي وائل الإبراشي اتصالًا هاتفيًا من المواطن "عبدالمسيح" دافع خلاله عن شاهين قائلًا: "الكنيسة المصرية تجل الدكتور مظهر شاهين بكل احترام، وعايز أوصل معلومة للأستاذ الفاضل اللي بيقول إنه بيتزايد على الكنيسة إن الكنيسة لا تقبل مزايدة من أي شخص كان ونحن نحترم الأزهر ومشايخ الأزهر".

ودافع عبدالمسيح عن شيحة وعن الإسلام قائلًا: "الفنانة حلا شيحة لبست حجاب أو قلعت حجاب غنت طلعت المسارح، لا هي هتزيد الإسلام بشيء ولا تقل من الإسلام بشيء فالإسلام زهرة وعلامة وكيان وبلد تنشر الإسلام لأكتر من مليار و800 مليون".

وتابع: "فياريت اللي يتكلم يكون حتى في شيء معلوم والشيخ مظهر شاهين عمر ما دخل الكنيسة إلا بكل احترام وتقدير، ونحن لا نقبل من أي أحد إنه يزايد على الكنيسة وبطالب إنه يقدم اعتذار فوري".