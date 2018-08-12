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الوطن

مآسي المقدسيات مع أطفالهن الأسرى

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نصير شمة: إنشاء مستشفى لسرطان الأطفال بالعراق على غرار 57357

نصير شمة: إنشاء مستشفى لسرطان الأطفال بالعراق على غرار 57357

مجهول يلقي حجرا على جرار قطار أبو قير ويصيب السائق

مجهول يلقي حجرا على جرار قطار أبو قير ويصيب السائق

تركي آل الشيخ ينشر صورا للموسيقار صلاح الشرنوبي بقميص نادي بيراميدز

تركي آل الشيخ ينشر صورا للموسيقار صلاح الشرنوبي بقميص نادي بيراميدز

"عبدالمسيح" عن حلا شيحة: "لبست حجاب أو خلعته مش هتزيد الإسلام في شيء"

"عبدالمسيح" عن حلا شيحة: "لبست حجاب أو خلعته مش هتزيد الإسلام في شيء"

هجوم على سلفي بسبب حلا شيحة.. ومتصلة للإبراشي: "متجبش أبو دقن ده تاني"

هجوم على سلفي بسبب حلا شيحة.. ومتصلة للإبراشي: "متجبش أبو دقن ده تاني"

"الأوقاف": لا أحد ينكأ جراح "الإخوان" وأقسى عليهم من مختار جمعة

"الأوقاف": لا أحد ينكأ جراح "الإخوان" وأقسى عليهم من مختار جمعة

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حلا شيحة: لا أمتلك أي حسابات على "فيس بوك".. وسأستخدم "انستجرام"

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"حرق وتعذيب".. حكايات قتل الكلاب بالسم والنار والمسامير في مصر

حلا شيحة عن الداعية أميرة عزت: "مكلمتهاش إلا مرتين بس.. ومكناش صحاب"

حلا شيحة عن الداعية أميرة عزت: "مكلمتهاش إلا مرتين بس.. ومكناش صحاب"

10 حقائق عن قناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح السيسي لها غدا

10 حقائق عن قناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح السيسي لها غدا

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تعرف على عقوبة المتهم بحرق "كلاب شبرا": السجن عام وغرامة 200 جنيه

تعرف على عقوبة المتهم بحرق "كلاب شبرا": السجن عام وغرامة 200 جنيه

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