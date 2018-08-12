سلفي يطالب حلا شيحة بالعودة للنقاب: خذلت جمهورا كبيرا من الفتيات

طالب الداعية السلفي سامح عبدالحميد الفنانة حلا شيحة بالعودة للنقاب مرة أخرى.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أن حلا شيحة خذلت جمهورا كبيرا من الفتيات كن يتابعنها حسب قوله متابعًا: "غير أنها خالفت أمر ربها، خالفت أمر زوجها والراجل بيبكي".

وعلق الداعية السلفي على نفي الفنانة حلا شيحة لما ذكره الداعية السلفي محمد الصاوي، مؤكدًا أنه يصدق الصاوي: "لو تعارض كلامها مع الصاوي أنا أصدق الصاوي لأني أعرف الصاوي، ومعرفش حلا وكفاية اللي عملته في نفسها، امرأة 12 سنة تلبس الحجاب وبعد ذلك تتهتك هذا التهتك".