قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن الإسكان الاجتماعي العادي له ضوابط وشروط وقواعد لضمان وصوله لمستحقيه، لأنها مدعومة بشكل كبير، أما وحدات الإسكان الاجتماعي الحر فهي دون قواعد وضوابط وشروط لأن الدولة لم تدعمها، وهي أقرب لسعر التكلفة وأقل نسبيا من سعر السوق.

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإسكان الاجتماعي الحر هدفه دعم من لم ينطبق عليه الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي العادي، خاصة إذا كانت الشروط سقطت لأمر بسيط.

وتابع أن من حق أي مواطن الحجز في الإسكان الاجتماعي الحر وفي أي مكان، ومن حق الأب الحجز لابنه القاصر، ويسدد 30 ألف جنيه مقدم بعد سحب الكراسات، والسداد بالتقسيط على 3 سنوات بالفائدة، أو السداد الفوري في البريد المميكن.

وأكمل أن هذه الشقق بمساحة 90 مترا مربعا، وعبارة عن 3 غرف وصالة، مشطبة تشطيب كامل، والاستلام بعد شهرين من غلق باب الحجز، موضحا أن مدينة القاهرة الجديدة بها عدد قليل من الوحدات.

وأوضح يونس أن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بعد الانتهاء من الإسكان الاجتماعي الحر، مؤكدا تسليم الوحدات الخاصة بالإعلانات السابقة الآن.