قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن الحالة المرورية اليوم جيدة وكافة الطرق تعمل بشكل جيد، ولا توجد أي معوقات تؤثر على حركة السير.

وأضاف الشربيني، خلال حواره لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، أن هناك بعض الأحجام المرورية التي بدأت في الظهور على مداخل ومخارج القاهرة، أهمها على الطريق الدائري أعلى مسطرد والمتجه للسلام، وهي أحجام حركته مرتفعة، وهناك أيضا أحجام حركة مرتفعة أعلى النيل والمتجه للأوتوستراد.

وتابع أن منطقة الأعمال الموجودة على مدخل القاهرة من طريق السويس، وبالتحديد من بعد الدائري والمتجه لمصر الجديدة، بدأت تؤثر بشكل كبير على حركة السير، فيما يعمل مدخل القاهرة من طريق الإسماعيلية بشكل جيد، رغم وجود أحجام حركة مرتفعة.

وأكمل أن طريق "مصر - إسكندرية" الزراعي ومحور "شبرا - بنها" الحر يعملان بشكل جيد، ومحور 26 يوليو بدأ يشهد أحجام حركة مرتفعة، خاصة القادم من مدينة أكتوبر، وننصح باستخدام البدائل روض الفرج الجديد أو طريق الواحات، مؤكدا أن مناطق الأعمال الموجودة على طريق "بلبيس - القاهرة" الصحراوي ومناطق الأعمال على طريق القطامية لا تزال مستمرة.