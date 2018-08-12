اليوم.. مغادرة الفوج الثاني لحجاج القرعة بالبحر الأحمر

يودع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، الفوج الثاني لحجاج القرعة من مطار الغردقة الدولي، حيث يرافقه اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، ورضا متولي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.

من جانبه، أشار عبدالله، إلى أن الفوج الثاني للحجاج يضم 90 حاجًّا من حجاج قرعة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تقديم جميع التسهيلات للحجاج وإنهاء الإجراءات، خاصة مع كبار السن، مع تنظيم فقرات دينية من مشايخ مديرية الأوقاف لوداع حجاج بيت الله الحرام.

كان مطار الغردقة الدولي شهد الأسبوع الماضي، مغادرة 127 حاجًّا من حجاج بيت الله الحرام التابعين لقرعة وزارة الداخلية.