قال الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إنه يجري افتتاح الكوبري العلوي الذي يربط بين ضفتي نهر النيل الشرقية والغربية اليوم، بحمولة 70 طن وعرض 19 مترا ومكون من 4 حارات مرورية، ومشروع تشغيل 25 بئرا جوفيا للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد.

وأضاف عرفان، خلال كلمته بافتتاح قناطر أسيوط الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيس: في إطار اتجاه الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة حفاظا على البيئة، أعدت وزارة الري برنامجا لتحويل تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية بدلا من السولار، وشملت في مرحلتها الأولى 161 بئرا لكل من الوادي الجديد والواحات وتوشكا وجنوب سيناء، وجرى الانتهاء 48% منها ويتم افتتاح اليوم 25 بئرا بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، والمشروع يوفر 17.5 مليون جنيه سنويا.

وتابع أن هناك وجودا ميدانيا خلال تنفيذ مراحل المشروع للتأكد من تنفيذ جميع الأعمال طبقا للمواصفات الفنية، ونتوجه بالشكر للشركات المنفذة، مشيرا إلى المشروعات الضخمة الجاري إقامتها حاليا لعرض وحفظ وحماية الآثار، ومنها المتحف المصري الكبير، وهو أكبر متحف للآثار في العالم، ويستوعب 5 ملايين زائر سنويا، وسيكون هرما رابعا بجانب الأهرامات الثلاث، والافتتاح الأسطوري له عام 2020.

وأوضح عرفان إجراء مراجعة ميدانية دقيقة لكافة مخازن الآثار على مستوى الجمهورية، للتأكد من كفاءة أعمال التخزين، وجار تنفيذ مخازن إستراتيجية لنقل الآثار المخزنة إليه، ومن السروح التي نفتتحها اليوم متحف سوهاج القومي لتشجيع عودة السياحة النيلية.

واختتم عرفان حديثه بأن "هيئة الرقابة الإدارية تجدد العهد للرئيس باستمرار دعمها لكافة مؤسسات الدولة، من خلال جهودها للضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين، في كافة القطاعات وكل المستويات وتدعم كل برامج الاستصلاح لتحسين الأداء".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشروع قناطر أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وتخطت تكلفتها نحو 6 مليارات جنيه، ونفذها اتحاد شركات عالمية ووطنية، ومن المقرر أن تسهم في تحسين حالة الري في مساحة مليون و650 ألف فدان، تقع في 5 محافظات، وتضم هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقني، ومحطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات، بنحو 100 مليون جنيه سنويا.