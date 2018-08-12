قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن استراتيجية الوزارة تعمل وفق 4 نقاط، هي "ترشيد استهلاك المياه، وتحسين نوعيتها، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة للمياه"، موضحا أن تلك الاستراتجية تمت مع 9 وزارات أخرى بخلاف "الري"، فضلا عن تأهيل الترع والمنشآت المائية.

وأضاف عبد العاطي، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أثناء افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة، أن تنمية الموارد المائية على رأس أولويات الوزارة، وتنمية التعاون مع دول حوض النيل، واستقطاب الفواقد من البخر والتوصيل، وتهئية البيئة المناسبة، والتوعية، والتشريعات، للموائمة على التحديات المقبلة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، بدء مراسم افتتاح قناطر أسيوط الجديدة، يرافقه عدد من كبار رجال الدولة، والوزارء، والشخصيات العامة، وأعضاء مجلس النواب.

وتخطت تكلفة مشروع قناطر أسيوط الجديدة، نحو 6 مليارات جنيه، حيث نفذه اتحاد شركات عالمية ووطنية، ليُسهم في تحسين حالة الري لمساحة مليون و650 ألف فدان، تقع في 5 محافظات، وتضم هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقني، ومحطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات، بالإضافة إلى كوبري علوي يربط ضفتي النيل الشرقية والغربية.