قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن حجم الاستثمارات القومية التي خصصتها الوزارة خلال 2018 بلغ 900 مليار جنيه، موضحًا أن النصيب الأكبر يأتي لمعالجة الصرف الصحي والموارد المائية بالاشتراك مع عدد من الوزارات مثل الأسكان والصناعة والبيئة.

وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة، أن تلك الوزارات تشترك مع الري لمعالجة الصرف الصحي، وهو الأعلى في الاستثمارات داخل الخطة، موضحا أن الجهات المسؤولة لها أهداف محدده تنبثق من الأهداف العامة، مشيرًا إلى أن الوزارات المشتركة لديها إجراءات في ذلك النطاق بأدوار محددة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشروع قناطر أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وتخطت تكلفتها نحو 6 مليارات جنيه، ونفذها اتحاد شركات عالمية ووطنية، ومن المقرر أن تسهم في تحسين حالة الري في مساحة مليون و650 ألف فدان، تقع في 5 محافظات، وتضم هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقني، ومحطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات، بنحو 100 مليون جنيه سنويا.