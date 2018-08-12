قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة لديها خطة للتحديات المائية والمحاور الاستراتيجية والمشروعات المخططه حتى نهاية عام 2022، موضحا إدارتها خط النيل الرئيسي بواقع 1550 كم وشبكات ترع ومصارف بواقع 55 ألف كم.

وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة، أن هناك محطات للرفع و117 مخر سيل صناعي يجري صيانتها كل عام، و138 سد إعاقة وتخزين، و21 حواجز حماية، و220 بحيرة صناعية، وخلال الأشهر القليلة المقبلة ننشئ 50 آخرين في سيناء.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشروع قناطر أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وتخطت تكلفتها نحو 6 مليارات جنيه، ونفذها اتحاد شركات عالمية ووطنية، ومن المقرر أن تسهم في تحسين حالة الري في مساحة مليون و650 ألف فدان، تقع في 5 محافظات، وتضم هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقني، ومحطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات، بنحو 100 مليون جنيه سنويا.