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السيسي يفتتح

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سكرتير عام جنوب سيناء يودع حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة

سكرتير عام جنوب سيناء يودع حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة

عاجل| السيسي يأذن بافتتاح 25 بئرا جوفيا بـ"الداخلة" في الوادي الجديد

عاجل| السيسي يأذن بافتتاح 25 بئرا جوفيا بـ"الداخلة" في الوادي الجديد

وزير الري: 66 مليار جنيه لتحسين منظومة المياه

وزير الري: 66 مليار جنيه لتحسين منظومة المياه

بالصور| "جودي" تشهد على قاتلها من قبرها بعد إشعاله البنزين بجسدها

بالصور| "جودي" تشهد على قاتلها من قبرها بعد إشعاله البنزين بجسدها

حملة لشرطة المرافق لرفع الإشغالات من شوارع الغردقة 

حملة لشرطة المرافق لرفع الإشغالات من شوارع الغردقة 

اليوم.. مغادرة الفوج الثاني لحجاج القرعة بالبحر الأحمر

اليوم.. مغادرة الفوج الثاني لحجاج القرعة بالبحر الأحمر

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المتاحف تفتح أبوابها للأطفال: الفن فى حضرة التراث

حملة نظافة لجزيرة الجفتون بالبحر الأحمر

حملة نظافة لجزيرة الجفتون بالبحر الأحمر

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