بدأت وزارة الإسكان، أمس السبت، تلقي استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، لـ18 ألفًا و590 وحدة إسكان اجتماعي حر، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بالمحافظات والمدن الجديدة.

ويتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري على الموقع (www.mff.gov.eg)، ويتبع الحاجز الخطوات التالية:

- ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية -المرفقة بكراسة الشروط- بخط واضح.

- إرفاق إيصال شراء الكراسة، وإيصال سداد مقدم الحجز إضافة للمستندات التالية "استمارة، استمارات حجز الوحدة، الوحدات وذلك حسب عدد الوحدات المُراد حجزها" بعد استيفائها وتوقيعها.

- صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية).

- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة "وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء، رقم قومي مميكنة".

– إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى كهرباء – غاز – مياه)، بملف واحد بصيغة (pdf)، حتى لو تعددت الوحدات التى تم حجزها لتحميلها على الموقع.

وقالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية وفقا للخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإليكتروني للصندوق (www.mff.gov.eg)، لإنشاء الحساب.

- يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار.

- يملا استمارة/ استمارات التسجيل ببياناته الأساسية.

- بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (sms) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي سجله على الموقع، وتتضمن الرسالة رقما كوديا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

- ويتم الإطلاع على الوحدات المطروحة وأكوادها والشروط العامة للحجز من النماذج المتاحة على الموقع، وتحديد كود الوحدة المطلوبة، علما بأن حجز الوحدة يتم عن طريق إدخال كود الوحدة أو أكواد الوحدات يى المكان المخصص لها أثناء ملء استمارة/ استمارات الحجز للوحدة/ الوحدات السكنية على الموقع الإليكتروني.

- يدخل مقدم الطلب لحسابه وينشئ طلب الحصول على وحدة سكنية.

- يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/ الزوجة -إن وجدت- بالإضافة إلى تحديد كود الوحدة/ الوحدات السكنية بالمدن التي يرغب في التقدم إليها، والمطروحة بالإعلان.

- يرفق المستندات السابق ذكرها بملف واحد بصيغة (pdf) حتى لو تعددت الوحدات التى تم حجزها.

- بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات (ملف pdf واحد) حتى لو تعددت الوحدات التي تم حجزها، يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة تم حجز الوحدة/ الوحدات المطلوبة بنجاح.

يشار إلى أن وزارة الإسكان أعدت مقطع فيديو توضيحي على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، لتيسير خطوات الحجز الإلكتروني، يوضح الخطوات كلها تباعًا.