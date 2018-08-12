أعلنت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر عن طرح خراف بلدي للأضاحي بسعر 64 جنيه للكيلو القائم.

وأكد المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالبحر الأحمر أن المديرية طرحت كمية كبيرة من الخراف البلدي للأضاحي لبيعها للمواطنين وعملية البيع للمواطنين مستمرة حتى عيد الأضحى.

من جانبه قال الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحي المبارك بجميع مدن المحافظة.

وأوضح في تصريحات صحفيه أنه بناءا علي تعليمات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بفتح المجازر بالمجان للمواطنين المضحيين خلال أيام العيد مع مراعاه توفير المياه بكميات وافرة خلال أيام العيد بالتنسيق مع شركة مياه الشرب وشركات النظافة وجميع الجهات المعنية.