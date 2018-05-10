"زراعة النواب" تلتقي صيادي القصير في البحر الأحمر لحل مشكلاتهم

التقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، مساء اليوم، صيادي مدينة القصير، جنوبي البحر الأحمر، لمناقشة مشكلاتهم وحلها، وذلك بحضور النائب أحمد أبو خليل، مستضيف اللجنة.

واستمعت اللجنة لمطالب صيادي القصير، وأهمها السماح بالانتهاء من صروح القصير، لتتمكن مراكب أهالي القصير من الإبحار من شواطئ المدينة بدلًا من استخدام الصروح الأخرى، وإنشاء حلقة سمك بالمدينة.

ووعد النائب هشام الشعيني، والنائب أحمد أبو خليل، برفع مذكرة لوزارة الزراعة لتجديد تصاريح المراكب بالقصير.

وفي إطار جولة لجنة الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، زارت اللجنة مزرعة القويح، شمال القصير، وأكدت اللجنة زراعة 109 أفدنة من أصل 1000 فدان.

وأكد النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب بدائرة وسط البحر الأحمر، أن لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الشعيني، سوف تقوم بإعداد مذكرة لمجلس الوزراء لطرح أراضي القويح للشباب لزراعتها، وإعداد مذكرة لحل مشكلات الصيادين بالبحر الأحمر بشكل عام والقصير بشكل خاص، مشيرًا إلى أنه سيتم إخطار اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر لحل مشكلة صروح القصير.

من جانبه أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله انه سيتم صرف 3000 جنيه لكل صياد بالبحر الأحمر بواقع 2000 جنيه قبل شهر رمضان المبارك و1000 جنيه قبل عيد الفطر، ليتمكن الصيادين من سد احتياجاتهم، نظرا لتوقف الصيد خلال هذه الفترة.

وأشار أن الدولة ممثلة بالمحافظة تعمل على تحسين الظروف والأجواء للصيادين لتخفيف أعباء الصيد من خلال ‘نشاء مينائي صيد بمدينة الشلاتين وابو رماد للتسهيل عليهم وتوفير الأموال وزيادة الإنتاج السمكي.