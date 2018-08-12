قال الدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، إن إنجاز مشروعات القناطر الجديدة يسهم بقدر كبير في زيادة نسبة المنقول عبر النقل النهري، موضحا: "أثمر ذلك في شحن ونقل السلع الاستراتيجية، كبداية لزيادة نسبة النقل عبر نهر النيل بكل امتيازاته ورخص تكلفته ووسائل الأمان المتوفرة".

وأكد رئيس الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أنه يأمل أن تصل المنقولات عبر المرفق إلى نسب أكبر، وتستغل الدولة نهر النيل في النقل المائي بدلا من اقتصاره على الموارد المائية فقط، مشيرا إلى أن القناطر الجديدة من المشروعات الكبرى التي تسهم في تنمية الصعيد بشكل حقيقي، تماشيا مع سياسات الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشروع قناطر أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وتخطت تكلفتها نحو 6 مليارات جنيه، ونفذها اتحاد شركات عالمية ووطنية، ومن المقرر أن تسهم في تحسين حالة الري في مساحة مليون و650 ألف فدان، تقع في 5 محافظات، وتضم هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقني، ومحطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات، بنحو 100 مليون جنيه سنويا.