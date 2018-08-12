أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تحاول أن تستنَّ سننًا جديدة بتقريب المسافات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق والانضباط بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأضاف "سعفان"، "عند طرح فكرة توقيع اتفاقيات منفصلة للعلاوة الخاصة بالشركات لأول مرة كان هناك تجاوبًا غير مسبوق من أصحاب الأعمال لتوقيع هذه الاتفاقيات؛ ما يؤكد اهتمام رجال الأعمال بتطوير الاقتصاد المصري وبناءه وتنميته بهذا الجهد والسبق لرعاية العمال ماديًا واجتماعيًا، الأمر الذي يصل بنا إلى مناخ الإنتاج الجيد الذي نريد، ونطمح إليه".

جاء ذلك على هامش توقيع محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، بروتوكول عمل جماعي بين الوزارة و22 شركة قطاع خاص بمحافظة الشرقية لمنح العاملين بها علاوة غلاء بنسبة 10%.