قرر المستشار محمد مصطفى، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، اليوم، حبس الراهب فلتاؤس المقاري، واسمه بالميلاد "ريمون رسمي منصور"، 33 سنة، بتهمة الاشتراك في قتل الأنبا أبيفانيوس، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكان المستشار محمد مصطفى، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، قرر حبس الراهب المشلوح أشعياء المقارى، 4 أيام بعد اعترافه بالاشتراك مع الراهب فلتاؤس المقارى، الذى يعالج حالياً بمستشفى مايكل أنجلو بالزمالك، عقب محاولته الانتحار، بقتل الأنبا إبيفانوس، وقام بتمثيل الجريمة، وجددت حبسه محكة وادى النطروة، 15 يوما.

وكشفت التحريات قيام المتهم بالاتفاق مع المتهم الثاني، على قتل رئيس الدير بعد أن تفاقمت بينهما حدة الخلافات العقائدية والمالية والخلافات حول توزيع التبرعات التي يتلقاها الدير وعدم الطاعة، وقام أشعياء بإنشاء جروبا على "الواتس" جمع 33 راهباً من داخل الدير، قاموا من خلاله بمهاجمة رئيس الدير المجني عليه في عقائده وتوزيع التبرعات والهبات، وذللك بالمخالفة لما قرره قانون الرهبنة.

كما كشفت تحريات الأمن وتحقيقات النيابة العامة، عن تناقض أقوال الراهب المتهم، وبشأن مكان تواجده أثناء وقوع جريمة القتل، والذي كذبته كاميرات المراقبة الخاصة بالبوابة الرئيسية، الأمر الذي جعله يعترف بارتكاب الجريمة كاملة، والإدلاء بمكان الآلة الحادة التي قتل بها رئيس الدير.