أعلن المحامي أمير نصيف محامي الراهب المشلوح أشعياء المقاري "وائل سعد"، انسحابه من الدفاع عن المتهم في القضية رقم 1423 لعام 2018، رافضا توضيح أسباب انسحابه احتراما لأخلاقيات مهنة المحاماة.

وقال "نصيف"، لـ"الوطن"، إنه شعر بالضيق الشديد لما أثاره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الأيام الماضية، بتنصيب أنفسهم رجال شرطة وقضاء، والإعلان عن أمور غير حقيقية أبرزها اتهام "أشعياء" في قضية مالية مسبقا وهو أمر عارٍ من الصحة، حيث إنه لم يتهم سوى في القضية الحالية برقم 1432 لعام 2018 إداري وادي النطرون، مشيرا إلى أن الراهب المشلوح لم يُدل بأي اعترافات حول قتله للأنبا أبيفانيوس كما زعم البعض.

وأضاف أن القصة الكاملة للقضية بدأت من يوم 5 أغسطس الماضي، حيث أخلي سبيل وائل "الراهب المشلوح" من سرايا النيابة، قبل أن يمثل أمام النيابة الكلية استئناف الإسكندرية يوم 10 أغسطس، والتي وجهت له تهمة القتل العمد وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأكد أن النيابة في انتظار خروج الراهب فلتاؤس من المستشفى، حيث تدور شكوك حوله بكونه مشتركا مع "وائل" في الجريمة هو وآخرون. وأرجع نصيف نقل التحقيقات من البحيرة إلى الإسكندرية لكونها قضية كبرى لا يتم التحقيق فيها في نيابة جزئية.

وأوضح أن جريمة القتل تمت من خلال "ماسورة" ثقيلة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم صدور أي تقارير من المعمل الجنائي أو تقرير الطب الشرعي المبدئي، وأن التقرير الوحيد المتاح حاليا هو تقرير مستشفى وادي النطرون العام لجثة الأنبا إبيفانيوس، مشيدا برجال الأمن والنيابة لعملهم في القضية بشفافية ووضوح.