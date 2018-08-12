بدأ صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان بدأ بتوزيع 44 ألف كيلو لحوم فى قرى ونجوع ومدن محافظة بني سويف.

وقال محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، خلال تصريحات صحفية، اليوم الاحد، إن التعاون مع صندوق تحيا مصر في توزيع اللحوم يأتي ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" التي أعلن عنها صندوق تحيا مصر لتوزيع 400 ألف كيلو لحوم بالتعاون مع جمعية الأورمان في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد محمد جابر منسق الحملة أنها تستهدف توزيع ألفان طن لحوم بكافة أنحاء الجمهورية كما أن الصندوق يستهدف من وراء توزيع اللحوم دعم الأسر الأكثر احتياجا في تلبية متطلباتها اليومية ورفع المعاناه عن كاهلهم وإدخال الفرحة والبهجة مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أحمد مؤمن المستشار الإعلامي لجمعية الأورمان أن الجمعية تسعى عن طريق فروعها بالمحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، لتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا في نجوع وقرى ومدن المحافظة، وتحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى أن التوزيع يتم في جميع مراكز المحافظة "بني سويف – ناصر – الفشن – ببا - أهناسيا – الواسطي – سمسطا".