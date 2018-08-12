"دليل الحج والعمرة".. كتاب مصور لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية كتابًا بعنوان "دليل الحج والعمرة" تزامنًا مع موسم الحج، يتناول مناسك الحج والعمرة ويُبَيِّنُها بيانًا موجزًا، بأسلوب سهل وعرض ميسر، والكتاب مزود بالصور التوضيحية، حتى يتمكن الحاج والمعتمر من أداء المناسك على الوجه الصحيح.

وأُلحق بكل باب من أبواب الكتاب الفتاوى المتعلقة بالركن الذي يتحدث عنه، والتي تدور بخاطر الحجاج وتشغل أذهانهم، واختيرت الفتاوى وفق ما ورد إلى المركز، ما يكثر السؤال عنه سنويًا حول هذه الفريضة، مثل حكم من لم يدرك الوقوف بعرفة؟، وحكم طواف المرأة الحاض، وحكم الإنابة في رمي الجمرات، وحكم ترك الحاج الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها.

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