مكرم بدورة الدراسات الاستراتيجية: ياسر رزق أفضل مَن حصل عليها

أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، الدورة التدريبية لمدراء تحرير الصحف المصرية والتي تنعقد في مبنى الإذاعة والتليفزيون.

وأكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أنَّ الدورة التي تحمل اسم الكاتب الكبير أنيس منصور ستتناول الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي وكيف نكون جاهزين لمواجهة تحديات الأمن القومي التي يقابلها الصحفي وقيادات الصحف في مصر، وداعب الحضور قائلًا "مش معقولة أبقى قاعد صحفي مش داري أو مدرك لما يحدث حولنا من تحديات".

وأشار إلى أن كبار الصحفيين حصلوا على هذه الدورة وضرب مثلًا بالكاتب الصحفي ياسر رزق، وقال: "أتوقع الفائدة من هذه الدورة التدريبية ستنعكس على مانشيتات الصحف والحكم العادل في كل القضايا خاصة أن الأمن القومي أصبح معرفة حقيقية مطالب بها الصحفي في مكانه".

واختتم مكرم كلمته بمطالبة الحضور بالتفاعل وإبداء الرأي والمساهمة الفاعلة ونبه إلى ضرورة الحضور "مش تسجل الحضور ومتحضرش الندوة.. لازم تحضروا كل الندوات".