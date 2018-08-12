نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، 5 قررات جمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي بتعينات في مجلس الدولة، تضمنت تعيين نواب رئيس مجلس ومستشاريين ومستشاريين مساعدين ونواب.