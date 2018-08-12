ترأس محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية والإشرافية والتوجيه وغيرها.

وعقدت المقابلات الشخصية اليوم الأحد، بمقر مكتب وكيل الوزارة وضمت اللجنة كلا من مصطفى الزغبي، وكيل المديرية، والدكتور إيهاب إبراهيم الحو، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة السويس، والشيخ خليل إبراهيم الحويطي، رئيس مجلس الأمناء على مستوى المديرية.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم عقد المقابلات الشخصية على وظائف مدير إدارة تعليمية والتوجيه الفني ومدير ووكيل مدرسة رسمية لغات ومعاون مدير المديرية، مشيرا إلى أن المقابلات مستمرة حتى الخميس الموافق 16 أغسطس 2018 .

وضمت مقابلات اليوم المتقدمين لشغل وظائف (مدير إدارة تعليمية – وموجه عام مادة أو نشاط – ومدير ووكيل مدرسة ابتدائي – وموجهو العلوم والدراسات والرياضيات للمرحلة الابتدائية).

ومن المقرر استئناف المقابلات غدا الإثنين لوظيفة وكيل مدرسة ثانوي ووكيل ومدير مدرسة إعدادي.