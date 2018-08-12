وجه محمد عبدالفتاح السكرتير العام لمحافظة المنيا رؤساء المراكز والمدن، بالالتزام بالمواعيد المقررة لإجراء أعمال صيانة المعدات، لسرعة إنجاز كافة الإصلاحات للمعدات الثقيلة والخفيفة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع مركز الصيانة، بحضور رؤساء المراكز والمدن وعدد من المعنيين بهذا الشأن، لمناقشة أعطال المعدات وإجراءات الصيانة الخاصة بها.

شدد السكرتير العام على ضرورة إجراء أعمال الصيانة للمعدات الثقيلة والتعامل مباشرة مع التوكيلات المعتمدة، مع طرح المعدات الخفيفة من خلال مناقصة عامة.

كما وجه بتشكيل لجنة للتفتيش والإشراف ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة للمعدات على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، بالإضافة إلى اللجان الداخلية في كل مركز برئاسة نائب رئيس المركز وممثلي الشؤون القانونية والتفتيش.