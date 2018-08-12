ذكر تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، أن أجزاء الذبيحة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء منطقة الفخذ والمنطقة الوسطى بين الكتف والفخذ ومنطقة الكتف وتختلف قطعيات اللحوم حسب تركيبها الكيميائي خاصة من حيث الدهن والأنسجة الضامة، وكذلك في "الطراوة" حسب عمر الذبيحة، فكلما قل عمر الذبيحة كلما ازدادت طراوتها وتأتي القطعيات الطرية في المنطقة الوسطى بين الكتف والفخذ وهي منطقة القطن أو بيت الكلاوي ومنطقة الأضلاع الظهرية، ويستعمل هذا الجزء في التحمير والسلق والطبخ العادي.

وأكد تقرير الهيئة، أن منطقة الريش أو الضلوع مناسبة لـ"الشوي"، خاصة في حالة الـغنام صغيرة السن أما منطقة السرة فلحمها ردئي نوعًا فتستخدم في الفرم وعمل السجق، بينما عضلات منطقة الكتف فتحتوي على نسبة عالية من الأنسجة الضامة للمساعدة على المجهود الكبير الذي تبذله أثناء حياة الحيوان، ما يجعلها خشنة لزيادة نسبة الغضاريف والأنسجة الضامة، بينما نجد منطقة الفخذ تنقسم إلى موزة خلفية والفخذ وتحتوي قطعة الفخذ على أطول عظمة في الذبيحة، ويعتبر لحمها من أجود أنواع اللحوم حيث تجرى الألياف العضلية في اتجاه واحد وتنخفض نسبة الدهون فيها، ولذلك تستخدم في عمل "البفتيك" بعد تقطيعها إلى شرائح رقيقة، أما عن المناطق الجيدة في اللحم، والتي يفضل البعض سلقها في الماء المغلي للحصول على الحساء "الشوربة"، هي الموزة الأمامية والخلفية، وكذلك منطقة بيت الكلاوي والرقبة.

أما الأجزاء المثلى لـ"الشوي"، فهى الريش أو الضلوع والسلسلة الفقرية، ويفضل شيهًا للتخلص من النسبة العالية من الدهون التي توجد بها، ويفضل فيها ذلك اللحم المرمري، الذي يختلط فيه الدهن بالعضلات والذي يحمي اللحم الأحمر من الاحتراق والتفحم أثناء عملية الشي، ويفضل استهلاك ما يسمى بالسقط في اليوم الأول ويشمل "الكبدة والقلب والطحال والرئتين والكرشة"، وينصح في حال عدم الاستهلاك الفوري للحوم، أن توضع في رفوف الثلاجة لمدة 24 ساعة، لأن ذلك يساعد على تكسير أنسجة اللحوم ليصبح مذاقها أفضل.

وأوضح التقرير، أنه عند حفظ الذبيحة بالثلاجة يجب غسلها قبل حفظها بـ"الفريزر" وعند استخدامها مرة ثانية توضع كما هي في أواني الطهي ولا يفضل غسلها مرة أخرى حتى لا تفقد قيمتها الغذائية من بروتين ومعادن، وينصح بشكل عام بعدم الإسراف في أكل كميات كبيرة من اللحوم الضأن ذات المحتوى العالي من الدهون، تجنبا لارتفاع نسبة الكولسترول، ما يؤثر على مرضى القلب والشرايين وأمراض ضغط الدم والذبحة الصدرية، كما ينصح مرضى الكبد والفشل الكلوي بالابتعاد تمامًا عن اللحوم الحمراء، كذلك مرضى النقرس فيمكنهم الإقلال من كميات اللحوم المتناولة بصفة عامة.