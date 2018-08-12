قال الدكتور معز الشهدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الطعام المصري، إن تعاون بنك الطعام المصري مع معظم فنادق مصر فعال ومتميز وساهم في توفير الوجبات الصحية عبر الحد من ظاهرة إهدار الطعام وجرى إنقاذ 19 مليون وجبة بنهاية العام الماضي، وساهم في الحد من تقليل ملوثات البيئة كما يفيد الاقتصاد من خلال الحفاظ على الموارد وتقليل معدلات الفقر والحاجة.

وأكد أن البنك يسعى دائما إلى الابتكار في أفكار وبرامج للحفاظ على الغذاء الذي يتم إهداره في الفنادق بشكل ضخم.

وأضاف الشهدي خلال استقباله مجموعة فنادق أكور في زيارة ميدانية لبنك الطعام المصري، أن المبادرة التي يتبناها بنك الطعام بعنوان "السطح الخضراء المنتجة" لزراعة أسطح العقارات تهدف إلى خلق وزيادة دخل العائلات والمرأة المعيلة وإنتاج الخضروات العضوية الصحية مع توفير نسبة تصلإالى 60%؜ من مياه الري.

وأكد الشهدي أنه نتيجة العمل المستمر للبنك لتطوير برنامج صك الأضحية منذ إطلاقه عام 2006، استطاع أن يحقق عددا من الأهداف وهي الوصول للبعيد وليس القريب فقط، وتحقيق العدالة في توزيع اللحوم، و"المستحق فعليا" باستخدام قاعدة بيانات البنك المدروسة بدقة، ما جعل بنك الطعام المصري هو الأكبر والأوسع انتشارا في تقديم هذه الخدمة.

وأضاف الشهدي، أنه من ضمن الأهداف التي تحققت أيضًا تنظيم عشوائية العمل الخيري والحفاظ على نظافة البيئة، وأفضل سعر لصك الأضحية نتيجة تعاقد البنك على كميات كبيرة من الأضاحي، والحد من الهدر من خلال الاعتماد بشكل كبير على ذبح العجول، وهو ما يجعل البرنامج يحقق كفاءة عالية في الآداء ويعود بالنفع على كافة الأطراف.