وافق اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 212 درجة إلى 210 درجات للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية وتحقيقا لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومية.

وبحسب بيان، اليوم، وافق "الهجان" أيضًا على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي التجاري نظام الثلاث سنوات من مجموع 180 درجة إلى 177 درجة، كما قرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي التجاري نظام الخدمات ثلاث سنوات من مجموع 155 درجة إلى 152 درجة، كما قرر عدم تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الصناعي بنظاميه الـ3 سنوات والـ5 سنوات، لأن الكثافة لا تسمح بقبول أعداد أخرى من الطلاب.