تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، المخبز الآلي المحسن ومخبز مدينة العمال ومجمع مخابز الصالحية ومخبز المحافظة الآلي بمنطقة المساكن، بالإضافة إلى عدد 2 من المخابز الأهلية، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات المقررة.

وقرر الهجان تحويل مفتش التموين المكلف بالإشراف على مخبز أحد المواطنين بمدينة العمال ومسؤولي المخبز للتحقيق لمخالفتهم لنظام توزيع الخبز على المواطنين وتحويل مفتش التموين المكلف بالإشراف على مخبز الخرانقي بشارع 16 ومدير مخبز المحافظة الآلي بمنطقة المساكن للتحقيق لعدم مطابقة الخبز للمواصفات المقررة بكلا المخبزين.

كما أثنى الهجان على انتظام سير العمل بمجمع مخابز الصالحية وجودة الخبز به، مشيرًا إلى أن المجمع ينتج يوميا 23 ألف رغيف.

وخلال الجولة ضبط المحافظ سائق مركبة تابعة لإحدى المؤسسات الحكومية بالمحافظة واستخدامها في أغراض شخصية مخالفا خط السير المقرر وخاطب مسؤولي المؤسسة التابع لها السائق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده لمنع تكرار مثل هذه المخالفات حفاظًا على المال العام.

وأكد الهجان أنه لا تهاون مع المقصرين سواء في حق الدولة أو المواطن، لافتًا إلى استمرار الجولات المفاجئة لمختلف المؤسسات الحكومية لضبط أداء العاملين بها وحثهم على التفاني في العمل من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.