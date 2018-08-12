أعيد إنتخاب المعارضة التركية مرال أقشنر اليوم، رئيسة لحزب "إيي" التركي اليميني القومي، بعد أقل من شهر على تنحيها من رئاسة الحزب اثر هزيمتها أمام رجب طيب اردوغان في الانتخابات الرئاسية الاخيرة في تركيا.

وبعد أن حلت أقشنر رابعة (7.3% من الاصوات) في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو الماضي، أعلنت في يوليو تنحيها من رئاسة الحزب، إلا أن العديد من قادته أصروا على إعادتها لتسلم رئاسته.

وكان العديد من المراقبين رأوا فيها منافسة جدية لأردوغان المتربع على السلطة منذ العام 2003.

وفي التسعينات كانت أقشنر أول امرأة في تركيا تتسلم وزارة الداخلية، وبعد أن انشقت عن حزب العمل القومي الذي تحالف مع أردوغان، فاجأت الوسط السياسي بإنشائها حزب "إيي" في أكتوبر الماضي.

وألقت أقشنر كلمة أمام المشاركين في مؤتمر الحزب تطرقت فيها إلى انهيار سعر صرف الليرة التركية، والتوترات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة اثر احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم "إرهاب".

ومما قالته أقشنر في كلمتها "أن أياما صعبة تنتظر بلادنا" موجهة الانتقادات إلى اردوغان.