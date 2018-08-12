تابع الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، رافقه المهندس حسن علي عيسى، مدير هيئة الاتصالات بالإقليم، امتداد وصلات كابلات الألياف الضوئية (الفايبر)، بطول الامتداد من قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، وحتى مدينة الخارجة، والذي يستهدف العمل على تدشين وتطوير الإنترنت فائق السرعة لمدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة.

وقال التداوي، في بيان، اليوم، إنه جرى الانتهاء من توصيل الإنترنت فائق السرعة لعدد 17 مدرسة ثانوية من أصل 27 مدرسة على مستوى المحافظة، حتى أسوار المدارس كمرحلة أولى.