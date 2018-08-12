أكد المهندس أحمد عزب، رئيس "مياه القناة" أنه في إطار استكمال حملة التطعيم للعاملين بشبكات ومحطات الصرف الصحي والمعالجة بالقطاعات الثلاثة، الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، توافد العاملين بقطاع السويس على أخذ الجرعة الثانية، من مصل تحصين العاملين ضد مرض فيروس B، وذلك ضمن خطة الشركة لتحصين العاملين ضد الأمراض المعدية.

وأشار عزب إلى أن استمرار تطعيم العاملين اليوم وغدا بالقطاع وإعطاء نفس الجرعة الثانية للعاملين بمحطة معالجة صرف عتاقة في ذات المحطة أشرف على تنفيذ تطعيم العاملين، أشرف رومية مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وأشرف كرم رئيس قسم إصابات العمل بالإدارة.