أكد اللواء يحيى العيساوي، رئيس قطاع غرب الدلتا بحزب مستقبل وطن، أن حزب مستقبل وطن هو ظهير سياسي للدولة وليس للحكومة، وأن دور قيادات وأمناء وأعضاء الحزب الرئيسي هو العمل السياسي الميداني لتوعية الرأي العام بأهم محاور الإصلاح الاقتصادي والاتجاه العام للدولة خلال المرحلة الحالية ومساعدة المواطنين في وصول الخدمات إليهم.

وقال العيساوي، خلال الاجتماع الذي نظمته الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح، اليوم، بمقر الحزب بمطروح بحضور المهندس صالح سلطان أمين عام الحزب بمطروح وجميع قيادات الحزب على مستوى المحافظة والمراكز: "الحزب انطلق منذ 3 سنوات كحملة مستقبل وطن إبان ثورة 30 يونيو وكان تجربة فريدة من نوعها عند إشهار الحزب كونه التجربة الحزبية الشبابية الأولى على مستوى العالم، وحقق الحزب نجاحاً كبيراً في السنوات الماضية عن طريق انضمام كيانات أخرى للحزب مثل الحملة الرسمية "كلنا معاك من أجل مصر" ونحن الآن نستهدف أن نكون أكبر كيان حزبي في تاريخ مصر".

وأضاف العيساوي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر تعرضت خلال 3 أشهر لأكثر من 21 ألف إشاعة تهدف إلى تهييج الرأي العام ولابد أن يستقى المواطن المعلومات من الجهات الرسمية والمعنية، وذكر أن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة في 2 نوفمبر 2016 هي خطوة نحو مستقبل أفضل وأكبر مثال حي هي تجربة تركيا والصين نحو الإصلاح الاقتصادي، كما أن كل علماء الاقتصاد يرشحون مصر لتكون من أفضل 30 دولة اقتصاديا بحلول عام 2023.

وأشاد بنجاح دوري مستقبل وطن بمحافظة مطروح مؤكداً على حجم الإنجاز غير المتوقع بمشاركة 89 فريقًا بإجمالي 712 لاعبًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

في الوقت ذاته وجه المهندس صالح سلطان أمين عام الحزب بمطروح، خلال الاجتماع، أمناء المراكز بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية بكل مركز بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز وافتتاح مقرات الحزب بالمراكز الثمانية، كما وجه بافتتاح معارض لبيع الأدوات والملابس المدرسية بسعر التكلفة.

وتناول اجتماع الحزب عرض فيديو لما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة على مستوى أمانة الحزب بمحافظة مطروح وجميع المراكز، أعقبه جلسة نقاشية من قيادات الحزب حول مواد اللائحة الحزبية وعرض لمقترحات ومتطلبات الفعاليات والأنشطة المختلفة في جميع القطاعات المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.