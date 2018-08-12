بعد تداول قضية "أحداث البحر الأعظم" لمدة 5 أعوام بين أروقة المحكمة وإعادة المحاكمة فيها، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن المؤبد على المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، محمد بديع، والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي والحسيني عنتر، والسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين آخرين، بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال العنف بشارع البحر الأعظم، بعد عزل مرسي، وذلك يوم 15 يوليو 2013.

وأسندت النيابة، للمتهمين محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان تهم "التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة".

وترصد "الوطن" أبرز محطات القضية بعد صدور الحكم فيها:

15 يوليو 2013: قاد رموز الإخوان مسيرات بمحافظة الجيزة لرفض نتائح ثورة يونيو، والتي وصلت إلى شارع البحر الأعظم، وأثاروا أعمال شغب مع المواطنين وتسببوا في الاعتداء على المنازل والمحلات واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء ما تسبب في إصابة ومقتل بعض المواطنين.

8 سبتمبر 2013: أصدر النائب العام السابق هشام بركات، قرارا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة، ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم أبرزها: "التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، وإتلاف ممتلكات المواطنين".

10 نوفمبر 2013: حددت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، جلسة 9 ديسمبر من العام نفسه، لبدء محاكمة قيادات جماعة الإخوان في القضية.

15 سبتمبر 2014: أصدرت محكمة جنايات الجيزة قرارا بمعاقبة بديع، وآخرين بالسجن المؤبد.

8 نوفمبر 2015: قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين على حكم محكمة الجنايات الجيزة، وقضت بإعادة محاكتهم أمام دائرة أخرى.

13 نوفمبر 2016: نظرت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، أولى جلسات القضية.

10 يناير 2017: استمعت محكمة الجنايات لأقوال الشهود من أطباء شرعيين وشهود العيان، وهو ما استمر لعدة جلسات فيما بعد.

12 نوفمبر 2017: استمعت المحكمة للنيابة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

11 مارس 2018: قررت المحكمة غلق باب المرافعة وحجز القضية لجلسة 27 مايو الماضي للنطق بالحكم.

27 مايو 2018: قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم على المتهمين لـ 29 يوليو الماضي.

29 يوليو 2018: قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم على المتهمين لـ12 أغسطس الحالي.

12 أغسطس 2018: أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، حكمها بالسجن المؤبد على المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، محمد بديع، والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي والحسيني عنتر، والسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين آخرين، بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال العنف بشارع البحر الأعظم، بعد عزل مرسي، وذلك يوم 15 يوليو 2013.