تفقد اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج عمليات تسكين أفواج الحجاج القادمين من المدينة المنورة والتي تمت في سهولة ويسر ودون أي تكدس في بهو الفنادق، بعد تطبيق نظام الباركود والذي تم استحداثه هذا العام للتيسير على الحجاج.

ويهدف تطبيق نظام الباركود إلى التيسير على الحجاج خلال تسكينهم في فنادقهم لمنع حالة التكدس والزحام التي قد تظهر في بهو الفنادق وأيضا خلال عمليات التفويج واستقلال الحافلات.

ويحمل كل حاج من حجاج بعثة القرعة رقم "باركود" مسجل عليه جميع بياناته وموجود في بطاقة التعريف الخاصة به وتعرف بيانات الحاج كاملة من خلال أجهزة قارئة البيانات الموجودة مع ضباط بعثة الحج، ومن ثم فإن الأمر لا يتعد دقائق معدودات حتى قراءة بيانات الحج وأرقام غرفته في الفندق المقيم به بدلا من التكدس أمام موظفي الاستقبال في الفنادق.

في السياق ذاته، وجه الرئيس التنفيذي لبعثة الحج كافة الضباط في كافة الفنادق المتعاقد معها لحجاج القرعة بالتواجد المستمر مع كافة الحجاج وتذليل أي عقبات قد تواجههم فضلا عن مواصلة ضابطات البعثة مع الحجاج من النساء ومتابعة أحوالهن اليومية.