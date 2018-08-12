أمر اللواء طارق جمال مجاهد مدير أمن دمياط بتكثيف الحملات التموينية ومكافحة قضايا الغش التجاري بكافة صورها والعمل على ضبط مرتكبيها.

وتمكن المقدم عماد معوض رئيس قسم مباحث التموين بدمياط، من ضبط المدعو "مصطفى. م. أ"، 31 عامًا، مسؤول عن مطعم لحوم بشارع ثروت قسم ثاني دمياط ومقيم بناحية السنانية مركز دمياط وذلك لحيازته 30 كيلوجرامًا لحوم مفرومة، و25 كيلوجرامًا كبدة مستوردة، و20 كيلوجرامًا سجق، و10 كيلوجرامات مخ حيواني، وجميعها بها تغير في الخواص الطبيعية مما يدل على فسادها كما ورد بتقرير الطبيب البيطري المرافق للحملة.

وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 7058 جنح قسم ثاني شرطة دمياط لسنة2018.

كما جرى ضبط المدعو "حسين. ا. أ"، 29 عامًا، مسؤول عن محل مجمدات "ك. ك"، بالقنطرة قسم ثاني دمياط، ومقيم بذات العنوان، وذلك لحيازته 40 كيلوجرامًا كبد وقوانص دجاج، و35 كيلوجرامًا أوراك دجاج، وجميعها بها تغير في الخواص الطبيعية مما يدل على فسادها، كما ورد بتقرير الطبيب البيطري المرافق للحملة.

حرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 6911 جنح قسم ثاني شرطة دمياط لسنة2018.

وجرى ضبطت المدعو "محمد. م. ن"، 36 عامًا، مسؤول عن محل لبيع اللحوم بشارع عبدالعظيم وزير دائرة قسم أول دمياط، مقيم بذات العنوان، وذلك لحيازته 40 كيلوجرامًا لحوم مستوردة منتهية الصلاحية، وكذلك 35 كيلوجرامًا كبدة مستوردة معبأة داخل أطباق فوم غير مدون عليها البيانات والعلامات التجارية التي تدل على مصدرها.

حرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 5674 جنح قسم أول شرطة دمياط لسنة 2018، وبعرضها على الطبيب البيطري المصاحب للحملة أفاد بوجود تغير بالخواص الطبيعية لها من حيث اللون والرائحة والملمس مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات وجار العرض على النيابة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق نظرا لاقتراب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.