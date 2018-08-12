-جوجل تحذر

كشفت جوجل أن 145 تطبيقاً فى متجر التطبيقات الخاص بها تم دعمها بملفات ضارة مصممة لمهاجمة جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتمت الآن إزالة التطبيقات التى تم تحميل بعضها من قبل المستخدمين مئات المرات من متجر جوجل بلاى، الفيروس الخبيث لا يؤثر على أجهزة أندرويد فقط، ولكن يمكنه أن يسرق بياناتك الخاصة، إذا تم توصيل الهاتف المصاب بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل ويندوز.

-أبل: لا نتنصت على المحادثات

نفت شركة أبل تصنتها على محادثات المستخدمين عبر هواتف آيفون، وقالت إنها لا تستمع إلى محادثات المستخدمين دون موافقتهم ولا تسمح لطرف ثالث بالقيام بذلك، وجاء هذا النفى بعد أن طلب المشرعون من الشركة توضيح حقيقة تصنتها على أحاديث المستخدمين سراً عبر مايكروفونات هواتف آيفون.«5G» تقنية جديدة لإنتاج السيارات

-جيل خامس لإنتاج السيارات

أعلنت كل من شركة «أودى» المتخصصة فى صناعة السيارات، و«إريكسون» العاملة فى مجال الابتكار تقنية الجيل الخامس، عن خططهما فى استخدام تقنية الجيل الخامس «5G» لإنتاج السيارات، حيث اتفقت الشركتان على التعاون فى إجراء مجموعة من الأنشطة التى تستكشف إمكانات تقنية الجيل الخامس باعتبارها تكنولوجيا اتصالات مستقبلية قادرة على تلبية المتطلبات العالية لإنتاج السيارات.

ووقعت كل من «أودى» و«إريكسون» مذكرة تفاهم، سيقوم بناء عليها خبراء من الشركتين بإجراء تجارب ميدانية فى مركز تقنى تابع لمختبر إنتاج أودى فى جيميرشيم - ألمانيا، خلال الأشهر المقبلة.

وقال فرانك لويدل، رئيس وحدة المعلوماتية فى «أودى» إنه سيكون للمصانع المتصلة بالشبكة على نحو متكامل تأثير كبير على الإنتاج المستقبلى، وإن بنية الشبكة القوية التى يمكن أن تستجيب بشكل مباشر لها أهمية حاسمة بالنسبة لنا، وفى إطار تعاوننا مع «إريكسون» نقوم باختبار الفرص التى توفرها تقنية الجيل الخامس للتطبيقات الصناعية فى المصانع الذكية.

وقال إيريك إيكودن، مدير مجموعة التكنولوجيا التنفيذى فى «إريكسون»، إن الشركة تعمل حالياً على تشغيل العديد من برامج التصنيع فى جميع أنحاء العالم لمساعدة الشركات المصنعة على زيادة الإنتاجية وخلق فرص أعمال جديدة، ويُعد هذا المشروع فرصة رائعة لرؤية ما هو ممكن عند استثمار تقنية الجيل الخامس فى مجال إنتاج سيارات فى سبيل تمكين التصنيع اللاسلكى الذكى مستقبلاً.

-«Nova3» تصل مصر

أعلنت هواوى عن وصول سلسلة هواتف Nova 3 إلى الأسواق المصرية، والتى تشمل كلاً من Nova 3 وNova 3i، حيث تم تزويدهما بكاميرتين أماميتين بدقة 24 ميجابكسل و2 ميجابكسل وشاشة بقياس 6.3 بوصة بميزة الـNotch ومعالج Kirin 710، وذاكرة عشوائية تبلغ 4 جيجا بايت ومساحة تخزينية تبلغ 128 جيجابايت.أعلن المعهد الدولى لاختبارات البرمجيات IIST فى كاليفورنيا، عن اختيار شركة يوتراست UTrust كشريك استراتيجى للمعهد فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتقديم الدورات التدريبية المتخصصة والكورسات والشهادات المعتمدة للمعهد فى مصر والشرق الأوسط.

-«شاومى» تطلق هاتف Mi 8

أطلقت «شاومى» العالمية، هاتف Mi 8، أحدث هواتفها الذكية فى السوق المصرية، دعمت «شاومى» هذا الهاتف بالعديد من المزايا التكنولوجية المتطورة، منها معالج بيانات Qualcomm Snapdragon 845 SoC، والكاميرا المزدوجة 12 ميجا بكسل.

-حلول تكنولوجية في التعليم

استعرضت «كانون» أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية فى التعليم خلال منتدى الشرق الأوسط للابتكار 2018، فى تحويل المحتوى الورقى إلى محتوى رقمى وتطوير طرق الشرح ووسائل الإيضاح والاعتماد على الوسائط المتعددة وتطوير منظومة الامتحانات التى تمكن الطالب من الامتحان فى أى وقت بل والحصول على النتيجة فى نفس اللحظة والإسهام فى تنفيذ التحول الرقمى لكل المراحل التعليمية.

-تليفزيونات QLED الجديدة لعام 2018

أطلقت سامسونج إلكترونيكس مصر سلسلة تليفزيونات QLED الجديدة لعام 2018 فى مصر، التى تتميز بعمق الألوان بنسبة 100%، ومحرك Q الذى يقوم بتحليل كل مشهد على الفور لعرض لون متميز وتباين وتفاصيل ممتازة، والكابل غير المرئى الذى يربط التليفزيون والأجهزة الخارجية ومصدر الطاقة بكابل واحد فقط لنقل البيانات والطاقة.