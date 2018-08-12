افتتح اليوم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دورة الكاتب الصحفي "أنيس منصور" تحت عنوان "الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي" برعاية رئيس المجلس واللواء أركان حرب "صفوت الديب" مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والتي تُنفذ بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني وذلك في الفترة من الثاني عشر من أغسطس الجاري وحتى الرابع من سبتمبر المقبل.

ورحب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، باللواء أركان حرب بهجت محمد فريد، مدير كلية الدفاع الوطني والحضور، مؤكدا على أهمية هذه الدورة واعتبرها العمود الفقري لكافة الدورات التي عقدها ويعقدها المجلس الأعلى.

وأرجع أهميتها إلى تضمينها كافة المناصب ابتداء من رئيس قسم وحتى رئيس تحرير وعملها على تأهيل القيادات الصحفية والإعلامية لمواجهة التحديات الراهنة بتعاون الأكاديمية مع المجلس وزيادة وعي الصحفي وتأهيله لمعرفة أهمية الأمن القومي المصري حتى يستطيع تقييم الأحداث ومعرفة العدو من الصديق.

ويرى رئيس الأعلى للإعلام أن هذه الدورة تعد منبرا حرا للمتدرب حتى يناقش ويحاور ويسأل حتى يبلور فكره بشكل أكثر واقعية لمواجهة التحديات التي تواجه مصر وأمنها القومي.

شهد الافتتاح أحمد سليمن الأمين العام للمجلس وصالح الصالحي، رئيس لجنة التدريب بالمجلس وجمال شوقي، عضو المجلس، والدكتور عمرو أبو زيد، مدير عام مكتب الملكية الفكرية بالمجلس، وعبدالجواد أبو كب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى.

يذكر أن هذه الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي مخصصة لمديري تحرير الصحف والقنوات بإجمالي 61 متدربا من 22 جريدة و5 قنوات، وذلك تحت إشراف لواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.