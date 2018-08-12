كشف قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن الممول والمسؤول المالي في الخلية الإرهابية التي حاول أحد عناصرها التسلل إلى كنيسة السيدة العذراء بمسطرد، وتتنفيذ هجوم إرهابي.

وتبين أنها رضوى عبدالحليم السيد عامر، تبلغ من العمر 42 عاما، حاصلة على ليسانس آداب جامعة القاهرة، وتقيم بمنطقة الزمالك.

ودلت التحريات على أن المتهمة لها دور بارز في استقطاب الشباب لضمهم إلى الخلية الإرهابية، وترويج الأفكار المتطرفة على شبكات الإنترنت، وهي القيادي النسائي التي توفر الدعم المالي وتوزيعها على العناصر الارهابية وذلك بتكليف من بعض الهاربين من الخارج.

كانت قوات الأمن نجحت في إحباط محاولة انتحاري تفجير نفسه بالقرب من كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، ودفعه بعيدا عن إجراءات التفتيش الدقيقة لينفجر فيه الحزام الناسف أعلى كوبري مسطرد.