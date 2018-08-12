قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستشار عماد أبو هاشم، الإخواني المنشق، الذي كشف أسرار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية في مداخلة هاتفية مع "موسى"، تعرض للتهديد بالقتل من قِبل الجماعة.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم: "الإخوان بيشتغلوا ضده وبينشروا حاجات على صفحته ويبلغوا الأمن التركي عشان يقبض عليه".

وأردف موسى: "كل أعضاء الجماعة المتواجدين في مختلف أنحاء العالم في تركيا وإنجلترا وأمريكا ومصر هددوه بالقتل، حتى إن الكثير من ذويه نصحوه بمغادرة تركيا".