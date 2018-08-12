كشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، مع الراهب المشلوح أشعياء المقاري، وائل سعد، في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس وأسقف دير أبو مقار بوادي النطرون، عن محاولته تنفيذ الجريمة مرتين من قبل.

وأشار المقاري في اعترافاته إلى أنه فشل في المرة الأولى، بسبب صلاة رئيس الدير، كما فشل في المرة الثانية، لأنه نام واستيقظ متأخرًا، ولم يلحق برئيس الدير قبل وصوله إلى الكنيسة، وفى المرة الثالثة تمكن من تنفيذ جريمته.

وفى ذات السياق وجهت النيابة العامة لفني الكاميرات بالدير تهمة المشاركة في تلك الجريمة وتعطيل الكاميرات عن عمد .

واعترف المتهم وائل سعد ترهب بدير القديس مكاريوس بوادي النطرون سنة 2010 باسم الراهب أشعياء المقاري، والتي جرى تجريده من الرهبانية من قبل الكنيسة يوم الأحد 5 أغسطس وذلك بسبب سلوكياته التي شكلت تجاوزات خطيرة لقوانين الرهبنة والدير، ووجهت النيابة العامة لوائل سعد تهم قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبومقار بوادي النطرون.

كما اعترف المتهم أمام فريق البحث الجنائي برئاسة اللواء خالد عبد الحميد، وكيل مباحث الوزارة، بجريمته وأرشد عن أداة الجريمة وهو قضيب حديدي الذي جرى العثور عليه بمخزن للخردة بالدير، وتم استخدامه في عملية قتل الأسقف بضربة واحدة فوق الرأس.

وكانت نيابة استئناف الإسكندرية، قررت حبس الراهب المشلوح أشعياء المقاري، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، جددها اليوم رئيس محكمة وادي النطرون خمسة عشرا يوما، كما قررت النيابة حبس الراهب فلتاؤس بتهمة الاشتراك في قتل رئيس الدير.