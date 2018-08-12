قال السفير خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني، إن القمة المقرر انعقادها بالغد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره اليمني عبد ربه منصور هادي، ستأتي في إطار تواصل الحوار والتشاور المنعقد دائمًا بين الرئيسين، مؤكدًا أن مصر تبذل جهودًا واسعة لحل الأزمة اليمنية.

وأضاف اليماني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة في مصر"، والمذاع على قناة "الحياة"، أن الرئيس اليمني سيطلع السيسي، خلال القمة على مجمل التطورات في اليمن وتحديدًا في الملف العسكري، والتقدم الذي يحرزه الجيش اليمني في كافة المحاور.

وأكد وزير الخارجية اليمني، أن الرئيس اليمني سيقدم الشكر والتحية للرئيس السيسي، والشعب المصري، على تعاملهم الراقي مع عشرات الآلاف من اليمنيين المتواجدين في مصر خلال الفترة الحالية.