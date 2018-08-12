عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع مديري العموم ومديري بعض الإدارات الفنية بديوان المديرية، اليوم، لمناقشة خطة تطوير الخدمة الصحية بجميع المستشفيات بالمحافظة، وتذليل أي معوقات لإجراء جراحات المستوى الثالث بمستشفى الزقازيق العام كجراحات المخ والأعصاب والأورام وتغيير المفاصل.

وأكد وكيل الوزارة متابعة توفير الأدوية والمستلزمات لهذه الجراحات وتفعيل منظومة العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات.

وكلف وكيل الوزارة مدير الطب الوقائي ومسؤول علاج الفيروسات الكبدية بالمديرية بوضع خطة للمسح الشامل لفيروس "سي" في 400 وحدة صحية بالمحافظة واختيار عناصر تنفيذ هذه الخطة القومية بعد تدريبهم بمعرفة المختصين بالوزارة حسب توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان.