افتتح الدكتور عصام محمد فرحات، مدير إدارة الرعاية الحرجة العاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، الدورة الثالثة للتدريب الموحد لأطباء الأطفال والحضانات وعناية الأطفال.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، وبحضور أطباء من جميع مستشفيات محافظة الشرقية والتي تنظمها المديرية بالتعاون مع جامعة الزقازيق ونقابة الأطباء .

وأشاد مدير الرعاية الحرجة بالتعاون الكامل بين جامعة الزقازيق ومديرية الشؤون الصحية بالشرقية في جميع المجالات التدريبية والتدخلات الجراحية وخاصة في التخصصات النادرة وتوفير الأطباء في تخصصات العنايات وجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية وأن التعاون داخل محافظة الشرقية من أجل المرضي والمصابين بالمحافظة وتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين على أرض مصر.

وأشادت الدكتور وسام بدور المديرية والمجهود المستمر للرقى بالخدمة الطبية المقدمة للمرضي والمصابين وفقاً لبرتوكولات محددة وثابتة كما أشاد رئيس قسم الأطفال بأهمية التدريب الطبي المستمر وأهميته على المستوى العالمي في تجديد تراخيص مزاولة المهنة كما أشاد مسئول النقابة بأهمية استمرار التعاون والتدريب للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية .

كما جرى تكريم رئيس قسم الأطفال علي هامش الدورة التدريبية لانتهاء فترة رئاسته للقسم واستمرار عطائه العلمي .