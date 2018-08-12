وزيرة البيئة تتفقد العوادم في اسيوط

زارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ظهر اليوم، فرع جهاز شؤون البيئة بأسيوط وتفقدت معدات فحص العوادم والتي تخدم 4 محافظات هي أسيوط وسوهاج والمنيا وبنى يوسف، وأجرت حوارا مع المتواجدين بالفرع للاطمئنان علي أوضاعهم ومعرفة احتياجاتهم.

جاء ذلك علي هامش مشاركة الوزير في إفتتاح قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية والتي شرفت بتدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي لها بالاضافة لمشروعات أخري في سوهاج.

وحرصت الوزيرة علي الزيارة تقديرا للعاملين بالفرع والجهد البيئي الكبير الذي قاموا به طوال فترة العمل في مشروع القناطر من قياسات للهواء وتحليل التربة والمياه والضوضاء طبقًا لما هو وارد في تعاقد الجانب الألماني مع الحكومه المصرية.