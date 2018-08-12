إقبال ضعيف فى اليوم الأول على شراء لحوم الأضاحى بمنافذ «التموين»

شهد اليوم الأول لعرض لحوم عيد الأضحى بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية بالقاهرة والجيزة، اليوم، إقبالاً ضعيفاً من المواطنين، وأكد المواطنون أنهم اضطروا هذا العام لتقليل الكميات التى اعتادوا على شرائها، فيما أشار آخرون إلى تفضيلهم اللحوم السودانية لكونها أرخص.

وقالت أمانى محروس، ٤٥ عاماً، ربة منزل، وأم لثلاثة أبناء، وتقطن بحى الدقى: إن الأسعار فى زيادة عن كل عام، مما دفعها لتقليل الكمية التى تشتريها. وتواصل كلامها، قائلة: «اضطريت هذه السنة، لتقليل الكمية عن السنة الماضية، وبعد ما كنت باجيب خمسة وستة كيلو، اكتفيت بثلاثة ما بين مفروم وصحيح»، معربة عن أملها فى انخفاض الأسعار خلال الأيام القادمة، نتيجة طرح وزارة التموين كميات أكثر فى المجمعات الاستهلاكية. وتابعت: «كنت باشترى الكيلو بـ٥٥ جنيه، لكن أصبح ثمنه ٨٥ جنيهاً، وبتمن كيلو لحمة بلدى، أشترى من هنا اتنين كيلو».

«أم عبدالرحمن»: «البرازيلى» غير متوافرة بالسوق وكانت الأرخص.. و«الطوخى»: لجأت لـ«السودانى»

وأكد طارق الطوخى، ٥٢ عاماً، أب يعول خمسة أبناء، أن سعر كيلو اللحمة البلدى وصل إلى ١٥٠ و١٦٠ جنيهاً، ولا يستطيع شراءها، ولهذا يلجأ إلى اللحمة السودانى. وقال إن أسعار اللحمة لم تختلف كثيراً عن السنة الماضية، لكن نتيجة لزيادة الأسعار بشكل مفرط بالنسبة للسلع الأخرى اضطر إلى تقليل الكمية لتحقيق التوازن. وأضاف: «بعد ما كنت باجيب ١٥ كيلو، اكتفيت بـ٧ كيلو، علشان أقدر على المتطلبات التانية».

وتلتقط «أم عبدالرحمن»، من سكان منطقة عين شمس، طرف الحديث، وتقول السيدة الستينية: «الأسعار زى ما هى، ماختلفتش كتير، اللى مضايقنى أن مفيش لحمة برازيلى، كان طعمها مختلف، وكانت أرخص»، وعبرت بسخرية: «اللحمة البلدى دى مش بتاعة الناس اللى زينا، نسيناها من زمان»، موضحة أنها اكتفت بشراء اتنين كيلو لحمة سودانى.