نشرت وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA"، مجموعة من الوثائق التي وصفتها بـ"السرية"، تكشف أسرارًا جديدة تتعلق بجماعة الإخوان الإرهابية، التي تفضح أساليب الجماعة في نشر أفكارها وتنفيذ مخططات محددة ضد المجتمع المصري والعربي.

الوثائق المنشورة على موقع الاستخبارات الأمريكية، عبارة عن دراسات أجراها خبراء استخباراتيون عام 1986، بعنوان "بناء قواعد الدعم".

في الصفحة العاشرة من الوثائق التي تضم 23 صفحة، كشفت المحاولات الأولى للجماعة الإرهابية في مصر، التي تمثلت في إقامة مجتمع أصولي، تمهيدًا لتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية وفق تصورهم المغلوط لها، وبما يمكنهم من ترسيخ تفوقهم على الجماعات الأصولية المنافسة، مع استمرار التركيز على اختراق مؤسسات التربية والتعليم والنقابات المهنية والاتحادات الطلابية.

كما تحدثت الصفحة عن كيفية بناء الجماعة على يد حسن البنا، الذي وضع تصورًا لما سماه "المجتمع المسلم"، القائم على الفصل التام بين الجنسين، إضافة إلى رفضه لسياسات "تحديد النسل"، واعتراضه على التشريعات والقوانين الساعية إلى "تحرير المرأة"، باعتبار ذلك من وجهة نظره يعد جزءًا من المؤامرة الغربية على المجتمع المسلم.

وقالت الصفحة إن جماعة الإخوان ضمت خلال العقد الأخير في مصر، قرابة 500 ألف عضو ومناصر لها، الذي استخدموا وسائل مختلفة.