يمر الموسيقار الكبير جمال سلامة بحالة صحية حرجة بعد نقله مساء أمس الأحد، إلى المستشفى العسكري بالمعادي، بعد إصابته بإغماء في منزله.

ويعاني الموسيقار من وجود مياه على الرئة بالإضافة إلى مشاكل عديدة بالقلب.