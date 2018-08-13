إيران تختبر صاروخا مضادا للسفن في "هرمز".. وخبير: استعراض زائف للقوة

قال مسؤول أمريكي، إن إيران اختبرت صاروخا قصير المدى مضادا للسفن في مضيق هرمز خلال مناوراتها البحرية، الأسبوع الماضي، فيما تعتقد واشنطن أنها رسالة من إيران للولايات المتحدة مع إعادة فرضها عقوبات على طهران.

وقال المحلل السياسي اليمني، الدكتور محمد جازم، إن إيران لديها مشروعا فارسيا استحواذيا غير حضاري، يهدف إلى السيطرة على البحر الأحمر والخليج العربي.

وأضاف جازم لـ"الوطن": "إيران تريد توجيه رسالة للتحالف العربي، بأنها تستطيع السيطرة على المياه، لكن في الحقيقة هي مجرد استعراض قوى زائفة، لا سيما بعد هزيمة الحوثيين في اليمن، وتحديدا الحديدة".

وقال الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، في وقت سابق من الأسبوع، إن مجال وحجم هذه المناورات كان مماثلا لمناورات أجرتها إيران في الماضي، ولكن توقيت هذه المناورات بالذات استهدف لفت نظر واشنطن.

وقال فوتيل للصحفيين في مقر وزارة الدفاع الأمريكية: "من الواضح تماما لنا أنهم يحاولون استخدام هذه المناورة، كي يبعثوا لنا برسالة بأنهم مع اقترابنا من هذه الفترة من العقوبات هنا، يمتلكون بعض القدرات".

وقال فوتيل، إن الجيش الأمريكي يعي تماما أنشطة إيران العسكرية، مضيفا: "نحن على علم بما يجري وما زلنا مستعدين لحماية أنفسنا، مع سعينا لتحقيق ما نهدف إليه من حرية الملاحة وحرية التجارة في المياه الدولية".